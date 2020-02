Elections en Guinée : Distribution des cartes d’électeurs à Forécariah

La préfecture de Forécariah dans la région administrative de Kindia connait une opération sereine de distribution des cartes d’électeurs notamment dans la commune urbaine et dans les 9 communes rurales.

C’est du moins ce qu’a déclaré mercredi, 12 février 2020, le président de la CEPI de Forécariah, Ibrahima Kalil Soumah. Selon lui, la CEPI et la CENI de Forécariah ont mis en place un plan de distribution ordonnée qui passe par la formation des membres et la constitution des commissions conformément aux nombres des CAELRE de la préfecture.

« Ainsi, de la réception des cartes à la répartition des stocks par localités sans oublier le retrait de ces cartes par les électeurs eux-mêmes, tout se passe comme prévu et aucun dérapage n’est signalé », a-souligné M. Soumah.

Dans la commission de distribution du quartier Fatako II de la commune urbaine, le principe de retrait des cartes par électeur est respecté.

Selon le président de cette commission, Moussa Diallo « quand un électeur se présente devant sa commission, il présente son récépissé ou une pièce d’identité qui atteste qu’il est un élément du quartier. Ensuite on procède à la recherche de sa carte dans le lot de la lettre par laquelle son nom de famille commence. Et dès qu’on retrouve sa carte on la lui remet et il signe dans le registre pour prouver que tel citoyen a effectivement retiré sa carte d’électeur. ».

M. Diallo a rassuré que le taux de distribution est évolutif et encourageant dans sa commission et la sensibilisation aidant, tous les citoyens qui se sont faits enrôler viennent au fur et à mesure retirer leurs cartes.