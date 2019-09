Elections législatives 2019 : La date choisie diviserait les commissaires de la CENI

Des commissaires de la CENI devraient se présenter à la primature ce lundi 16 septembre afin de proposer une date pour l’organisation des législatives, selon Guinée114.

Et, toujours selon le média, c’est la date du 28 décembre 2019 qui diviserait les commissaires en pourparlers pour aplanir leurs divergences. Ceux issus des partis d’opposition, ne seraient pas favorables à cette date avancant que le timing prévu par la loi pour la révision du fichier est de 90 jours (trois mois). Il faut donc respecter ce délai, et faire une révision crédible du fichier infesté de doublons et de d’électeurs fictifs. Même s’il faut organiser les élections dans le premier trimestre de 2020.

L’autre camp invoque une autre partie de la loi électorale qui donnerait au président de la CENI la possibilité de compresser le délai de révision du fichier. Ce camp défend alors la position selon laquelle, la révision peut être faite en 45 jours pour pouvoir aller aux élections avant fin 2019.