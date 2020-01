Elections législatives : Le RPG/Arc-en-ciel lance sa campagne civilisée

L’esplanade du Palais du peuple a vibré, dans l’après-midi du jeudi, 30 janvier 2020, au rythme des couleurs du parti au pouvoir le RPG/arc-en-ciel. Il s’agit du coup d’envoi de la campagne électorale pour le choix des députés à l’Assemblée nationale a suivi l’AGP.

Dans son intervention devant une foule acquise à sa cause, l’honorable Amadou Damaro Camara a indiqué que ces élections vont permettre d’élire des députés du peuple qui vont travailler pour la totalité du peuple même ceux qui ne vont pas voter pour eux.

« Nous vous demandons de prôner la paix, de ne pas provoquer et de ne pas répondre aux provocations. La campagne va continuer jusqu’au jour des élections et que nous informons que la 2ème étape du directoire national sera Kankan », a rappelé le parlementaire avant d’inviter ses militants à tendre la main à tous les guinéens. Vous devez aimer et accepter de vous faire aimer par tous les guinéens.

Prenant la parole, l’honorable Zalikatou Diallo, tête de liste du RPG/Arc-en-ciel a remercié les militants et sympathisants de son parti pour la mobilisation et les a exhorté à sortir massivement pour voter le jour du scrutin.

« Vous devez récupérer vos cartes d’électeurs sans problèmes, exhorter tout le monde à le faire, parce qu’une seule voix peut nous coûter cher. Une seule voix en moins peut nous coûter un député en moins, une seule voix en plus peut nous donner un député en plus. Chaque voix compte ; vous devez le comprendre » a conseillé la députée Zalikatou à ses militants, avant d’ajouter que son parti tend la main à tous les citoyens guinéens pour participer aux élections dans la paix et la sérénité.

« Nous devons mener une campagne civilisée », a-t-elle conclu.