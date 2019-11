Elections législatives : Les opérations d’enrôlement se préparent à Pita

Les partis politiques impliqués dans les élections législatives, la société civile, les représentants de l’administration, les structures de veille des élections, les représentants des services de défense et de sécurité et les membres de la Commission Electorale Indépendante se sont réunis au siège de la commune urbaine de Pita pour s’approprier de l’ensemble des activités liées aux opérations d’enrôlement des électeurs.

Les participants se sont familiarisés avec les opérations d’enrôlements des électeurs grâce aux différentes instructions données par les délégués, venus du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) et de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).

Les participants ont appris comment inscrire un nouvel électeur, comment identifier et corriger les anomalies constatées dans les données Alpha numériques et biométriques, et surtout comment radier les électeurs décédés et ceux qui ne répondent pas aux conditions.

Par la même occasion, les fiches d’enrôlements ont été présentées aux participants qui ont également appris les différentes pénalités du processus.

Au terme de cette formation, les principaux acteurs du processus électoral sont à mesure de mieux jouer leurs rôles pour le bon déroulement du processus électoral.