Elections nigérianes : l’ex-président tanzanien Kikwete conduit les observateurs du Commonwealth

L’ex président de la Tanzanie, Jakaya Kikwete est désigné chef de la mission d’observation du Commonwealth pour les élections générales au Nigeria prévues le 16 février 2019.Selon un communiqué de l’organisation publié jeudi à Londres, la Secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland a constitué le groupe d’observateurs à l’invitation de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) du Nigéria.

La mission est constituée de politiciens, de diplomates et d’experts en droit et droits de l’homme, en égalité des sexes et en administration électorale venus de plusieurs pays membres du Commonwealth.

Un groupe d’observateurs est déjà déployé au Nigéria le 29 janvier, tandis que d’autres membres de l’équipe devraient arriver à Abuja le 8 février.

Le Groupe d’observateurs du Commonwealth a pour mandat d’observer et d’examiner les facteurs qui influent sur la crédibilité du processus électoral dans son ensemble.

Il dira si les élections se sont déroulées conformément aux normes pour des élections démocratiques auxquelles le Nigéria s’est engagé, compte tenu de la législation nationale et des engagements régionaux, du Commonwealth et internationaux pertinents.

Le groupe peut également formuler des recommandations pour le renforcement futur du processus électoral.