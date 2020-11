Electricité: l’application «MA CIE» franchit la barre des 100 000 téléchargements en 1 an

L’application «MA CIE», une plate-forme digitale de la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE), visant à répondre aux besoins des consommateurs d’électricité en ligne, et lancée le 21 novembre 2019, vient de franchir la barre des 100 000 téléchargements, en un an.Accessible 24H/24 et 7j/7, cette innovation a été présentée par le directeur général de la compagnie, Ahmadou Bakayoko, en présence de son Comité de direction et de l’équipe projet, rapporte une note de l’entreprise.

Depuis son ordinateur, un smartphone ou une tablette, le consommateur peut surfer sur cette plate-forme digitale qui lui offre une meilleure expérience client. L’application permet de recevoir ses factures, de suivre ses consommations, de simuler sa facture et sa puissance d’énergie électrique.

La compagnie veut, à travers cette interaction, être plus proche et à l’écoute de ses clients via l’application MA CIE, un espace digital dont l’objectif est par ailleurs d’assurer une meilleure prise en charge des demandes et d’améliorer les délais de traitement des préoccupations exprimés.

Avec cette interface, cette entreprise de service public donne la possibilité aux clients de bénéficier des services offerts à tout moment et sans se déplacer. Ce qui a suscité un véritable engouement au niveau des consommateurs.

Les services les plus sollicités sont entre autres les demandes en ligne (branchement-abonnement, mutation, augmentation de puissance, etc) et les services en ligne (réclamation, déclaration d’incident réseau, déclaration de sinistre, signalement éclairage public, etc.)

L’on enregistre également la réception de factures en ligne (e-mail, espace client et SMS), le suivi des consommations à partir de l’historique de consommation et de la simulation des factures et la puissance.

Le compteur du site web ressort que un quart (¼) des clients sont en self care, c’est-à-dire qu’ils effectuent directement toutes leurs demandes en ligne; et « le 100.000 ème client répondant au nom de M. Ethy vient de la ville de Tiassalé (Sud ivoirien) ».

La CIE, société privée de service public, a été créée en 1990, et est liée à l’Etat de Côte d’Ivoire à travers une convention de concession lui permettant d’opérer sur les secteurs de la production, du transport, de la distribution et de la commercialisation d’énergie électrique.