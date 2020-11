Emmanuel Macron se prononce sur la réélection d’Alpha Condé

La réélection d’Alpha Condé lors du scrutin du 18 octobre a été confirmée il y a deux semaines par la Cour constitutionnelle, malgré les contestations de l’opposition.

Dans un entretien publié vendredi par Jeune Afrique, le président Français , Emmanuel Macron s’est prononcé sur la Réélection du président Alpha Condé.

« Je pense que la situation est grave en Guinée pour sa jeunesse, pour sa vitalité démocratique et pour son avancée », a estimé Emmanuel Macron, qui regrette que le président Alpha Condé, réélu en octobre, ait « organisé un référendum et un changement de la Constitution uniquement pour pouvoir garder le pouvoir ».

« J’ai eu plusieurs fois des discussions avec le président Alpha Condé , des discussions très franches, y compris le 15 août 2019, quand il était en France », dit le chef de l’Etat.

Le président Alpha Condé, 82 ans, a été réélu au premier tour le 18 octobre avec 59,50% des suffrages mais l’opposition a dénoncé des irrégularités après une campagne troublée.

« Le président Condé a une carrière d’opposant qui aurait justifié qu’il organise de lui-même une bonne alternance. Et d’évidence, il a organisé un référendum et un changement de la Constitution uniquement pour pouvoir garder le pouvoir. C’est pour ça que je ne lui ai pas encore adressé de lettre de félicitations », martèle Emmanuel Macron.

Interrogé sur cette présidentielle et celle en Côte d’Ivoire, également controversée, Emmanuel Macron souligne que « la France n’a pas à donner de leçons », « Notre rôle, c’est d’en appeler à l’intérêt et à la force qu’a le modèle démocratique dans un continent de plus en plus jeune », explique-t-il.