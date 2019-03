Emploi jeunes à Boké : Le Fonij conclut un partenariat d’emploi et de formation avec le CECI

Dans le cadre de la vulgarisation de ses actions, le FONIJ a décidé de faire de BOKE le site pilote de son projet d’incubateurs.

c’est dans cette perspective que sa directrice générale, Mme Mariama Ciré Baldé, a paraphé une convention avec le Centre d’Etude et de Coopération Internationale (CECI), lors d’une mission qu’elle a effectuée dans la région du 21 au 23 mars 2019. Le Fonds National pour l’Insertion des Jeunes (FONIJ) et le Centre d’Etude et de Coopération Internationale (CECI)ont procédé à la signature d’une convention, pour la mise en œuvre de son projet d’incubateurs, à travers les différentes régions du pays. C’est dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action 2019, que le Fonds National pour l’Insertion des Jeunes (FONIJ), vient d’entamer l’une de ses activités phares, qui consiste à la mise en place des incubateurs à travers l’ouverture des bureaux régionaux du FONIJ.

C’est dans cette dynamique de décentralisation de ses actions à l’intérieur du pays que le FONIJ a décidé de faire de BOKE la phase pilote du projet. Pour ce faire, le Fonds National pour l’Insertion des Jeunes en partenariat avec le Centre d’Etude et de Coopération Internationale (CECI) ont décidé d’unir leurs efforts en vue de porter un intérêt sur la situation des jeunes entrepreneurs de Guinée en général et ceux de la région de Boké en particulier en les accompagnant, les incitants à s’orienter soit en groupement d’intérêt économique (GIE), en coopérative jeunes d’auto emploi ou dans l’entrepreneuriat individuel afin qu’il participe à l’effort national de développement.

Cette mission qui s’est déroulée à Boké du 21 au 23 mars 2019, avait pour objectif, dans un premier temps, une prise de contact avec les autorités locales de Boké, ensuite la validation et la signature de la convention liant le FONIJ au CECI et enfin enclencher les travaux devant aboutir à l’insertion socioéconomique et professionnelle des jeunes de Boké à travers l’implantation d’un incubateur. Il faut rappeler que Mme Mme Mariama Ciré BALDE, Directrice Generale) avait à ses côtés Dr Facinet CONTE (Directeur General Adjoint) et quelques cadres du FONIJ, lors de cette tournée.

Quant au CECI, sa Directrice Pays, son point focal (représentant le Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes) et les cadres de l’institution s’étaient fortement mobilisés pour la réussite de l’événement. Le PRIDE était également représenté à la signature de cette convention, à travers son Directeur Général et la Directrice Générale Adjointe. A Boké,la mission conduite par la directrice générale du Fonds National pour l’Insertion des Jeunes (FONIJ) a entreprit des activités suivantes dont la relecture et la signature de la convention de partenariat. Précédemment mise à la disposition du FONIJ et du CECI, la convention cadre de partenariat avait fait l’objet de plusieurs amendements.

Toutefois, pour mieux valoriser sa matérialisation, cette convention a fait l’objet de relecture le jeudi 21 Mars 2019 dans la salle de conférence du CECI à Boké et s’est vue signer par la Directrice Générale du FONIJ et la Directrice Pays du CECI. Conformément à l’agenda, la mission conjointe (FONIJ-CECI) s’est rendue aussi auprès des autorités administratives de Boké, en l’occurrence : Messieurs les Gouverneur, Préfet et Maire. L’objet de cette visite de courtoisie s’articulait sur les actions et perspectives du FONIJ qui visent à prendre en compte les initiatives entrepreneuriales des jeunes au niveau local et la dolence du FONIJ à l’endroit des autorités dans le processus de son implantation à Boké. Très satisfaites de l’accord auquel est arrivé le FONIJ-CECEI, les autorités administratives et politiques (Gouverneurs, Préfet et Maire), ont promis de mettre tout en œuvre pour faciliter l’installation du FONIJ dans la région de Boké.

De l’Approbation du plan d’action

Pour mieux matérialiser ce partenariat entre le FONIJ et le CECI, il a été défini à l’issu des échanges des 21 et 22 Mars 2019, une feuille de route (plan d’action) concernant l’installation du FONIJ à travers la mise en place d’un incubateur pour l’accompagnement des jeunes de Boké et général et ceux formés par le CECI en particulier. La mission a aussi participé à une table ronde organisé par le CECI et la radio espace kakande sous le thème : « opportunités, défis et perspectives de l’entrepreneuriat jeunes dans la région de Boké ». Cette table ronde visait à donner des orientations sur les opportunités qui s’ouvrent aux jeunes de Boké à travers le partenariat FONIJ-CECI et l’arrivée du FONIJ dans la région.

Autour de cette table ronde, au notait la présence de M. Saidouba Touré chef de division emploi jeunes au Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, Dr Baldé directeur général de PRIDE-Guinée, Mme Camara Fatoumata Doumbouya spécialiste en développement économique du projet AGCCDE et Dr Facinet CONTE directeur général adjoint du FONIJ. La clôture de la mission a été marquée par l’allocution de Mme Mariama Cire BALDE Directrice Générale du FONIJ, qui de manière succincte a déclaré : « L’objectif principal du FONIJ c’est de se déployer sur toute l’étendue du territoire national mais également d’orienter les jeunes vers les secteurs porteurs de croissances, c’est dans ce sens que nous sommes actuellement à Boké pour signer une convention avec le Centre d’Etude et de Coopération Internationale (CECI). »

A noter que le Fonds National pour l’Insertion des Jeunes (FONIJ) est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et d’une autonomie de gestion. Placé sous la tutelle du Ministère de la jeunesse et de l’emploi des jeunes depuis sa création en 2007, « l’objectif principal du FONIJ est de favoriser l’intégration des jeunes dans le processus de développement socio-économique du pays. » Un objectif qui s’étale sur deux volets prioritaires, à savoir « premièrement, soutenir les projets de développement générateurs de revenus et créateurs d’emploi présentés par les jeunes promoteurs; deuxièmement, soutenir les programmes d’amélioration de l’employabilité des jeunes. » Quant à Mme Mariama Ciré Baldé, son pedigree correspond hautement à cette fonction qui lui incombe. Car cette spécialiste en gestion, relevant du département de l’Économie et des finances depuis 2008, a du talent à revendre en termes de leadership. Et ça, le Fonij en a besoin pour sortir la tête de l’eau.