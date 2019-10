En Irak, Internet coupé et avec lui, les cordons de la bourse

En coupant Internet, le pouvoir irakien a temporairement coupé la communication entre les protestataires et ralenti le flux des images sanglantes des manifestations. Mais il a aussi pénalisé des milliers d’entrepreneurs, dont les pertes s’élèvent déjà à près d’un milliard de dollars.

Au moins 110 personnes ont été tuées lors d’un mouvement de contestation inédit du 1er au 6 octobre de source officielle, en très grande majorité des manifestants abattus par balles. Dès le deuxième jour, Internet a commencé à faiblir et le lendemain, la connexion était coupée, sur ordre des autorités.

Le calme est depuis revenu dans les rues, mais les Irakiens n’ont toujours aucun accès aux réseaux sociaux. Certains sont parvenus au bout de quelques jours à contourner la coupure via un VPN, un réseau privé virtuel qui permet de se connecter aux réseaux hors du pays, ou à travers de coûteuses connexions satellitaires.

Mais pour des entreprises dont toute l’économie repose sur le net, ces passerelles n’ont pas pu empêcher de lourdes pertes.

– Près d’un milliard de pertes –

Le directeur financier d’une entreprise de livraison en ligne explique à l’AFP avoir enregistré chaque jour « plus de 50% de pertes », après avoir perdu l’accès à la localisation des clients, des entreprises et des livreurs.

Même quand les livraisons ont été maintenues grâce à des cartes disponibles hors ligne, « les retards ont découragé des clients, désormais perdus », dit-il, sous le couvert de l’anonymat.

Remplacer Internet par le téléphone a fait exploser les factures et a contribué à la hausse des pertes en période d’inventaire annuel, ajoute-t-il.

Au total, selon l’ONG spécialisée dans la cybersécurité NetBlocks, les pertes pour l’ensemble de l’économie irakienne s’élèvent déjà à 951 millions de dollars, soit 864 millions d’euros.

Ce montant n’inclut que les pertes subies lors des sept jours de black-out total, mais des restrictions persistant depuis sur la 3G des téléphones et les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram coûtent près de 10 millions de dollars supplémentaires par jour, d’après Netblocks.

Les start-ups –qui commencent à fleurir dans un pays où le commerce en ligne et les applications de service sont encore balbutiantes– sont les premières victimes de ces restrictions, rapporte un des acteurs du milieu à l’AFP, lui aussi sous le couvert de l’anonymat tant le sujet est sensible.

Dans un pays qui compte « plus de 15.000 pages de vente en ligne sur Facebook et Instagram », celles-ci « sont totalement à l’arrêt depuis 12 jours, car elles passent par les réseaux sociaux », affirme-t-il.

En temps normal, chacune de ces pages réalise « entre 10 et 15 ventes par jour à environ 40 dollars la vente », affirme-t-il. Soient des pertes qui se chiffrent déjà en dizaines de millions de dollars, selon lui.

Si le ministère irakien des Télécommunications a annoncé dès le 11 octobre le rétablissement du réseau, la déconnexion pourrait encore durer.

Les fournisseurs d’Internet, eux, assurent à leurs clients ne pas savoir quand ils recevront l’ordre de rebrancher le réseau.

– Chômage technique –

Ces pertes ont aussi un impact social, dans un pays très conservateur « où de nombreuses femmes ne peuvent travailler hors de la maison » et ont trouvé dans l’économie en ligne un moyen de soutenir leur famille sans enfreindre les traditions, poursuit le spécialiste du secteur.

Quant aux livreurs à moto et autres conducteurs de véhicules de transport avec chauffeur (VTC), « selon les premiers chiffres, plus de 400 motards et 5.000 chauffeurs VTC sont sans emploi depuis 12 jours », poursuit ce fin connaisseur de l’e-commerce irakien.

Les employés des agences de voyage sont eux aussi suspendus à leurs téléphones pour tenter de sauver des clients désormais coupés du monde.

Dans une agence en vue à Bagdad, une cadre raconte à l’AFP perdre « 15.000 dollars par jour ». Au mieux, rapporte-t-elle, « on décroche le téléphone pour appeler des compagnies au Kurdistan irakien », où Internet n’a pas été coupé, « et on réserve (des billets en ligne) pour nos clients sans rien gagner à la transaction ». « Mais au moins on conserve leur fidélité pour plus tard », soupire-t-elle.

Si les clients continuent de solliciter les agences, des employés, eux, ont déjà déserté. « A cause de la coupure d’Internet, quatre collègues sont partis par crainte de n’avoir aucun salaire à la fin du mois », raconte-t-elle à l’AFP.

Déjà, dit-elle, « la plupart des agences de voyage ont annoncé des coupes de 30% dans les salaires ».