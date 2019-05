Épidémie d’Ebola en RDC : déjà plus de 1000 morts (gouvernement)

L’épidémie de la maladie à virus Ebola qui a été officiellement déclarée depuis le 1er août 2018 dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, dans l’est de la RD Congo, a atteint au vendredi 03 mai 2019, 1008 décès, selon les dernières statistiques du ministère de la Santé.Depuis le début de l’épidémie, le cumul des cas est de 1529, dont 1463 confirmés et 66 probables, indique la même source qui précise que 422 personnes guéries ont été enregistrées et que 270 cas suspects sont en cours d’investigation.

Par ailleurs, le même ministère de la Santé renseigne que 94 agents de santé ont été atteints de la maladie à virus Ebola, dont 33 sont décédés depuis le début de l’épidémie dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri.

L’épidémie actuelle est la dixième et la plus meurtrière éruption de la maladie à virus connue par la RD Congo depuis la mise en évidence pour la première de cette maladie en 1976 à Yambuku (Nord-Ouest de la RD Congo), une localité située près de la rivière Ebola qui lui donnera son nom.