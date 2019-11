Éric Mansuy, nouveau patron d’Energy of Cameroon

Le Français Éric Mansuy, jusque-là directeur général adjoint en charge des affaires commerciales, a été nommé à la tête d’Energy of Cameroon (Eneo), a appris APA au terme d’une session extraordinaire du conseil d’administration de l’opérateur d’électricité tenue jeudi dans la capitale, Yaoundé.Cadre d’Électricité de France (EDF), il succède au Camerounais Joël Nana Kontchou, en poste depuis le 8 juillet 2014.

Depuis quelques semaines, les médias locaux se faisaient l’écho d’une démission «pour convenances personnelles» de cet ingénieur polytechnicien, alors que d’autres évoquaient un licenciement de M. Kontchou dont les rapports avec le gouvernement étaient devenus exécrables.

La situation d’Eneo, bien qu’ayant réalisé un bénéfice net d’environ 11 milliards FCFA en 2018 pour un résultat d’exploitation en accroissement de 155% par rapport à l’année d’avant, a affiché un déficit net de trésorerie de quelque 25 milliards FCFA et ne peut, comme c’est le cas depuis 2007, distribuer de dividendes à ses actionnaires dont 44% pour l’État et 5% pour le personnel.

Selon son dernier rapport d’activités, la société indique que la crise sécessionniste dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a engendré une perte d’environ 8 milliards FCFA sur les ventes d’électricité. A cela, il faut ajouter 6% de factures non recouvrées pendant la période étudiée dont le plus gros débiteur est l’État, représentant quelque 25 milliards FCFA sur un total global de 191 milliards FCFA.