Eric Mbacha et Carine Tatah remportent la 24è édition de l’Ascension du Mont Cameroun

La 24è édition de l’Ascension du Mont Cameroun dénommée la Course de l’espoir qui s’est courue, samedi à Buéa dans le Sud-ouest, a été remportée Eric Mbacha et Carine Tatah respectivement chez les hommes et les dames.Avec un chrono de 4 heures 40 minutes et 09 secondes, le champion de la catégorie messieurs remporte son troisième trophée après 2011 et 2014.

Une course que le vainqueur a dominé de bout en bout, depuis le coup d’envoi au stade Molyko de Buéa, jusqu’à la montagne abrupte, où il a mené la course du premier au troisième refuge.

Chez les dames, Carine Tatah a été la plus performante, malgré un début de course difficile sur un terrain accidenté du Mont où arrivée au sommet de la montagne, les choses vont changer, puisqu’elle prendra la course à son compte.

Au finish, c’est elle qui traversera la première, la ligne d’arrivée après 5 heures 33 minutes, marquant ainsi une deuxième victoire consécutive après celle de 2018.

Conformément aux dispositions de la compétition, le trio de vainqueur aussi bien chez les messieurs et chez les dames a empoché respectivement 10 millions de FCFA, 7 millions de FCFA et 5 millions de FCFA.

Si aucun incident n’est à déplorer sur l’édition de cette année, sur les 536 athlètes enregistrés par la Fédération camerounaise d’athlétisme (FCA), l’on a noté plusieurs absences sur la ligne de départ.

Une situation explique-t-on pour des raisons sécuritaires dues aux activités des milices sécessionnistes qui militent pour l’indépendance des régions anglophones du Nord-ouest et du Sud-ouest.