Espagne: Le Syli national s’incline face au Chili (3-2)

Trois jours après sa défaite contre les Comores, le Syli de Didier Six s’est incliné ce mardi 15 octobre devant le Chili (3-2) à Alicante (Espagne).

Les Chiliens, sans leur star Alexis Sanchez – blessé contre la Colombie, samedi 12 octobre – ont réussi à renverser la situation à la seconde période, durant laquelle ils ont marqué tous leurs trois buts.

La Guinée avait réussi à ouvrir le score à la 38e minute par l’entremise d’Ibrahima Sory Conté « Maybra ». Le milieu de Beroe Stara Zagora (Bulgarie) a profité d’une belle passe de Kamso Mara.

Fernando Meneses (63’) a égalisé pour les Sud-Américains. Felipe Mora (71’) et Arturo Vidal (P, 74’) ont donné l’avantage au Chili. Le Syli national a poussé pour revenir. Ibrahima Camara a réduit le score à dix minutes de la fin de la rencontre. Les hommes de Didier Six y ont cru et ont même réussi à faire douter la 17e nation au classement Fifa du mois de Septembre dernier. Mais le score est resté trois buts à deux (3-2).

Source : Guineenews.org