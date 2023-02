Éthiopie : Kenenisa Bekele sera au marathon de Londres 2023

Quatre des cinq marathoniens les plus rapides de l’histoire seront, le 23 avril, sur la ligne de départ.La prochaine édition du marathon de Londres aura fière allure avec la participation de Kenenisa Bekele, Kelvin Kiptum, Birhanu Legese et Mosinet Geremew. Ces marathoniens font partie du top 5 mondial de l’histoire.

Les deux premiers nommés, l’Éthiopien Bekele et le Kényan Kiptum, ont respectivement parcouru la distance en 2h01’41 » et 2h01’53 ». Jamais une course n’avait mis en concurrence deux athlètes ayant réalisé une telle performance. Birhanu Legese (2h02’48 ») et Mosinet Geremew (2h02’55 »), compatriotes de Bekele, sont également reconnus au plan international pour leur endurance.

En outre, l’Éthiopien Tamirat Tola, le champion olympique Mo Farah et le double vainqueur du marathon de New York, Geoffrey Kamworor, seront présents à Londres où le champion du monde kényan Amos Kipruto défendra son titre.

« Je me prépare durement pour la course. Je suis impatient de revenir à Londres en tant que tenant du titre. Je sais que je vais faire face à une bataille féroce », a déclaré Kipruto.