Ethiopie : les EAU vont développer deux centrales solaires photovoltaïques

L’Ethiopie a conclu un accord avec la société d’énergie renouvelable Masdar des Emirats arabes unis (EAU) pour développer conjointement deux centrales solaires photovoltaïques d’une capacité combinée de 500 mégawatts (MW).Le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, et le directeur exécutif de Masdar, Fawaz Al Muharrami, ont signé l’accord en marge de la « Semaine de la durabilité 2023 » qui se tient à Abu Dhabi, a déclaré mercredi le ministère éthiopien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Selon les termes de l’accord, les deux parties vont développer conjointement deux projets d’énergie solaire en Éthiopie, d’une capacité totale de production d’électricité de 500 MW.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a eu le plaisir d’assister à la signature de l’accord en compagnie du président des Émirats arabes unis, le cheikh Mohamed Bin Zayed, à Abu Dhabi mardi. Selon le Premier ministre, ces projets aideront l’Éthiopie à utiliser ses « ressources incomparables en énergie renouvelable ».

« L’objectif mondial d’émission nette zéro offre une grande opportunité économique d’exploiter nos ressources renouvelables et de garantir l’accès à une énergie abondante, propre et abordable pour l’Éthiopie et au-delà », a déclaré M. Abiy.

L’Éthiopie et les Émirats arabes unis ont récemment noué un partenariat stratégique visant à renforcer leurs liens commerciaux et d’investissement. Ce dernier accord devrait permettre d’élargir encore leur domaine de coopération.