Éthiopie : les exportations ont rapporté 3,6 milliards de dollars

Les recettes d’exportation ont augmenté de 19,5% par rapport à l’année précédente selon un communiqué du ministère éthiopien du Commerce et de l’Industrie publié ce vendredi.Au cours de la période considérée, le secteur minier a réalisé 205 millions de dollars de recettes contre 94 millions de dollars pour le secteur industriel. L’exportation des produits agricoles a produit 541 millions de dollars.

En outre, les exportations de légumes, de fruits et de khat ont généré des revenus supérieurs à l’objectif fixé par le ministère de tutelle.

« D’autres produits comme les gommes naturelles, le café, l’électronique, les textiles et l’habillement ont atteint des performances supérieures à 70% », indique le communiqué.

Les exportations de graines oléagineuses, de légumineuses, de viande et de thé se situent entre 60 et 74% des prévisions du ministère du Commerce et de l’Industrie.

Enfin, les ventes de cuir et de ses dérivés, ainsi que d’animaux vivants ont atteint à moitié atteint les résultats attendus.