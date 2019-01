Éthiopie : vers la construction de six mégaprojets solaires

Un appel d’offres international pour la construction de six mégaprojets solaires d’une valeur d’environ 800 millions de dollars va bientôt être lancé, a annoncé vendredi un haut fonctionnaire.S’adressant aux journalistes, le ministre des Finances de l’Etat, Teshome Tafesse a déclaré que des offres ont été préparées pour les six mégaprojets solaires sur les 16 projets qui seront construits via un Partenariat public privé (PPP).

M. Tafesse a indiqué que des études de faisabilité pour des projets hydroélectriques, six projets solaires et trois projets routiers ont été réalisées et que des entreprises locales et internationales ont été invitées à soumissionner pour ces projets solaires.

« Ces projets solaires seront mis en œuvre dans les États régionaux d’Oromia, du Tigré, d’Afar et de Somalie », a-t-il déclaré.

Selon Teshome, un conseil d’administration composé de sept membres du secteur public et de deux du secteur privé a été mis en place pour faire appliquer la proclamation du PPP et faciliter les projets identifiés.

« Comme il est devenu difficile pour le gouvernement de répondre à la demande croissante d’infrastructures par le biais des seuls organes publics, il est fortement engagé dans la consolidation du cadre des PPP », a ajouté le ministre des Finances de l’Etat, Teshome Tafesse.