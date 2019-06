Evolution contrastée des matières premières exportées par les pays de l’Uemoa

Les principales matières premières exportées par les pays de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa), au terme du premier trimestre 2019, ont connu une évolution contrastée, a appris samedi APA auprès de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).Selon l’institut d’émission, des embellies ont été relevées concernant les cours du caoutchouc, de l’or et du cacao. Ces trois matières premières ont vu leur cours progresser respectivement de 8,2%, 6,1% et 3,1%.

Par contre, des baisses de cours sont notée pour ce qui est de la noix de cajou (moins 7,0%), du café robusta (moins 5,4%), du coton (moins 5,1%) et de l’huile de palmiste (moins 4,8%).