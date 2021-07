Examens nationaux session 2021 : le MENA met en garde « aucun candidat sans photo n’aura accès à une salle d’examen »

Le ministre de l’éducation nationale et de l’alphabétisation à travers son service de communication informe et met en garde « qu’aucun candidat sans photo n’aura accès à une salle d’examen »

Lire ci-dessous le communiqué :

la date du 10 juillet 2021, les centres d’examen sont identifiés sur l’ensemble du territoire national.

Le matériel des examens est en cours de livraison et sera bientôt acheminé vers l’intérieur du pays.

Les sujets du baccalauréat sont choisis, tirés et mis dans des enveloppes sécurisées.

L’ordre du jour de l’atelier préparatoire est finalisé et les IRE et DPE attendus le mercredi à Conakry.

Les autres cadres de l’intérieur du pays rentreront la nuit du 14 juillet 2021pour un atelier de 2 jours.

La liste des candidats aux différents niveaux est bouclée et les codes de prise de photos sont attribués aux élèves en fonction de cette liste strictement surveillée.

Toute fois, il est constaté par endroit que des candidats, bien que figurant sur la liste validée et possédant leurs codes de prise de photos, ne se sont toujours pas faits photographier et ne se présentent plus à leurs écoles d’origine.

Le MENA met en garde et précise qu’aucun candidat sans photo n’aura accès à une salle d’examen. Les IRE, DPE et DCE concernées par cette situation ont jusque mardi pour transmettre les photos desdits candidats au service examens.

Le service de Communication du MENA.