Exercice de la fonction de diplomate: Alpha Condé fixe les conditions dans un décret

Dans un décret lu partiellement à la télévision nationale, le lundi 1er février 2021, le président Alpha Condé fixe désormais l’organisation et la gestion de la carrière diplomatique et consulaire en République de Guinée.

Dans ledit décret présidentiel, il est indiqué que

« l’appartenance à la fonction diplomatique et consulaire est exclusivement réservée aux citoyens guinéens jouissant de leurs droits civiques, n’ayant encouru aucune peine afflictive ou infamante et dont les attitudes sont conformes à la morale publique et les aptitudes propres aux services publics », selon le présentateur du journal qui n’a lu que trois articles sur les 49 que compte le décret.

A noter que lors de la passation de service le vendredi dernier au département des affaires étrangères, Mamadi Touré, ministre sortant, avait dans son discours invité son successeur, Dr Ibrahima Khalil Kaba, à poursuivre les réformes qu’il avait déjà entamées. Parmi celles-ci, figurait

« L’application effective de la carrière diplomatique et consulaire, à travers la signature du décret et la mise en œuvre des textes y afférents, pour mettre fin à la sédentarisation et au manque de rotation de nos diplomates ».