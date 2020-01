Faits de société et politique font la Une des quotidiens sénégalais

La presse sénégalaise parvenue, samedi à APA, met le focus sur le kidnapping à Dakar (ouest) de Coumba Kane, retrouvée à Touba (centre), et sur la politique.« Disparue depuis deux jours puis retrouvée à Touba-Coumba Kane raconte son étrange kidnapping », titre L’Observateur, dans lequel journal, la dame, 36 ans, raconte : « Comment de Keur Mbaye Fall, je me suis retrouvée en pleine brousse à Linguère. Mes ravisseurs dont une femme et l’histoire de la voiture en panne. L’autre jeune fille kidnappée que j’ai abandonnée dans la forêt ».

« Portée disparue depuis mercredi-Coumba Kane retrouvée à Touba », renchérit Le Quotidien dans sa manchette.

L’As précise que la dame a été retrouvée à la gare routière de Touba. « La +kidnappée+ retrouvée par la Dic (Division des investigations criminelles) à Touba », indique Vox Populi, qui fait état de « questions autour d’un enlèvement qui n’en serait pas un ».

Au même moment, EnQuête parle de « la curieuse odyssée de Coumba Kane » qui « a assommé un geôlier pour réussir à s’échapper ».

En politique, L’As titre : « Ousmane Sonko, Barthélémy Dias, Thierno Bocoum, Dr Babacar Diop-L’opposition radicale ».

Dans Sud Quotidien, le parti Rewmi d’Idrissa Seck « clashe le Macky » par rapport à la hausse de 10% du prix de l’électricité.

« Communication de la présidence-Latif Coulibaly et Seydou Guèye, un couple en questions », rapporte L’Obs.