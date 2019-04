Faranah : forte mobilisation du RPG Arc-en-ciel

Pour marquer leur appartenance aux idéaux du Président de la République, Alpha Condé, le RPG Arc-en-ciel de Faranah s’est fortement mobilisé ce samedi 20 avril 2019, à travers un carnaval géant dans les artères de la ville.

Ils étaient des milliers de personnes venus des secteurs, quartiers, districts et sous préfectures de Faranah à venir marquer leur attachement aux idéaux du président Alpha Condé et demander la révision de la constitution qui pourrait permettre à leur champion de briguer un troisième mandat. Sur les pancartes et banderoles, on pouvait lire des slogans comme « Laisser Alpha Condé continuer ses œuvres de développement ; Nous soutenons Alpha Condé pour un troisième mandat : Vive Alpha Condé pour la présidence à vie… »

Au nom de la coordination du RPG Arc-en-ciel de Faranah, Abou Traoré nous parle de l’objectif de ce carnaval : « On a organisé ce grand carnaval, c’est pour soutenir notre président le professeur Alpha Condé. Pourquoi nous soutenons le professeur Alpha Condé ? Depuis qu’il est venu en Guinée, les jalons qu’il a posé sur le plan de développement, nous a poussé aujourd’hui de faire ce carnaval. C’est pour dire que nous ne sommes pas prêts à lui lâcher. La population de Faranah veut que le président Alpha Condé aille jusqu’au bout de ses objectifs et tout ce qu’il est en train de faire, tout ce qu’il est en train de préparer, c’est pour qu’il atteint ses objectifs. C’est pour cela, Faranah est sorti aujourd’hui massivement pour montrer à l’opinion nationale et internationale que c’est Alpha Condé qui est là, c’est lui qui est au cœur des Faranaka et nous continuons à le soutenir pour un renouvellement constitutionnel pour que naît une quatrième république et que cette quatrième république soit toujours dirigée par le même Pr Alpha Condé et finalement, il va terminer ses acquis. Toutes les autres préfectures qui n’ont pas fait ce mouvement de soutien doivent à l’instar de Faranah, le faire parce que le Professeur Alpha Condé pour nous, est une chance pour la Guinée et qu’on ne doit pas le perdre. Si on le perd, ce n’est pas bon pour la Guinée. Pour éviter çà, toutes les préfectures de la Guinée sans exception doivent se mobiliser massivement derrière cet homme vraiment pour le soutenir pour qu’il termine ses œuvres… »

Prenant la parole au nom des autorités administratives, le directeur de cabinet du gouvernorat de Faranah, Mohamed Lamine Keita a invité la population à la paix et la quiétude. « Je suis venu présider cette grande mobilisation des trente sections de Faranah pour un soutien aux actions du Président de la République et de son gouvernement, le gouvernement de Kassory. Au-cours de cette grande mobilisation, ce que nous pouvons retenir, c’est que la population de Faranah est pour une révision constitutionnelle en République de Guinée ou bien un référendum en Guinée pour permettre aux Président de la République le Professeur Alpha Condé de continuer ses œuvres et conduit le pays à un bonheur pour tous. Ce que je demande à la population de Faranah, c’est la paix, la quiétude au niveau de la préfecture de Faranah. Il ne peut pas avoir de développement sans paix. Il ne peut rien y avoir sans paix. Pour qu’il y ait un développement, il faut qu’il y ait la paix dans la région de Faranah. Aujourd’hui, nous options pour cette alternative, la paix à Faranah », martèle t-il.