Faute de pluies, les chenilles comestibles du Botswana se font plus rares

De près, elles ressemblent à de grosses larves hérissées de poils et de pointes. Dans le centre et le nord du Botswana, les chenilles dites « mopane » sont récoltées pour enrichir en protéines les repas des populations locales.

Cette année, leur moisson sera maigre. La faute à la sécheresse catastrophique qui affecte toute la pointe sud du continent africain, au point de menacer aujourd’hui de famine 45 millions de ses habitants, selon l’ONU.

Les « mopanes » tirent leur nom de l’arbre dont elles ont fait leur logis. Les habitants les ramassent sur leurs troncs, les vident pour ne conserver que leur enveloppe bariolée de noir, de jaune et d’orange qu’ils font ensuite mijoter sur un feu de bois.

Salées et désormais croustillantes, les chenilles peuvent être dégustées telles quelles ou utilisées comme condiments.

Onalethata Mbakile, 40 ans, les récolte avec assiduité depuis vingt ans dans son village de Goshwe (centre), tout près de la frontière avec le Zimbabwe. Mais elle redoute que le réchauffement climatique planétaire finisse par mettre un terme à ses activités de productrice.

« On a encore trouvé beaucoup de +phanes+ (chenilles) cette année autour du village », constate cette mère de deux enfants, « mais plus autant que lorsque nous avions de bonnes pluies ».

« Aujourd’hui, on ne peut plus compter sur les pluies ni même les prévoir », regrette Onaletha Mbakile, qui a parcouru 400 km pour vendre ses chenilles sur un marché de la capitale Gaborone. « On avait l’habitude de récolter les chenilles de décembre à avril, c’est fini ».

Le manque de pluie a réduit la période de récolte et fait bondir le prix des chenilles. A Gaborone, le petit sac se vend aujourd’hui à 10 pulas botswanais (80 centimes d’euros), deux fois plus qu’il y a quelques années.