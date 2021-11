Fédération guinéenne de football : la FIFA nomme un comité de normalisation

La fédération guinéenne de football (Fgf), sera désormais dirigée par un comité de normalisation, comme l’a annoncé un communiqué de la Fifa ce lundi 29 novembre 2021.

Selon le communiqué publié par la Fifa, la Fgf est mise sous tutelle compte tenu des nombreuses irrégularités survenues dans le cadre de la procédure électorale de cette dernière.

En effet, le nouveau comité qui sera installé aura plusieurs missions. Notamment, s’assurer que les nouveaux membres des commissions électorales et de recours électoral et, le cas échéant, des organes juridictionnels soient nommés par le congrès de la FGF. Egalement de gérer les affaires courantes de la FGF.

Cependant, le nouveau comité sera composé d’un nombre opportun de membres, qui seront désignés conjointement par la FIFA et la CAF dès que possible. Notons que le comité Le mandat du comité de normalisation expirera au plus tard le 30 juin 2022.