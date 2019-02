Félix Tshisekedi en visite officielle de 48 heures en Namibie

Le président congolais, Félix Antoine Tshisekedi a entamé, mardi, une visite officielle à Windhoek en Namibie, où il doit s’entretenir avec son homologue Hage Geingob, président en exercice de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC).Les deux personnalités qui s’étaient déjà entretenues le 10 février en marge du 32ème sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba en Ethiopie mettront à profit cette deuxième rencontre en tête-à-tête pour redynamiser et intensifier les relations d’amitié et de coopération entre La RD Congo et la Namibie, a indiqué la présidence congolaise dans un communiqué.

Le président Tshisekedi qui est accompagné de son épouse, Denise Nyakeru, profitera de son séjour à Windhoek pour rendre une visite de courtoisie à l’ancien président Sam Nujoma.

Félix Tshisekedi qui n’a pas encore visité une seule des vingt-cinq provinces de la RD Congo en dehors de la ville de Kinshasa depuis son investiture le 24 janvier, effectue en Namibie sa cinquième visite à l’étranger après ses précédentes sorties en Angola, au Kenya, au Congo-Brazzaville et en Ethiopie.