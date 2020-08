Une femme tue son mari lors d’une bagarre à Siguiri

Une femme a donné la mort à son mari mercredi, 26 août dans le district de Saourou, préfecture de Siguiri.

Interrogée sur les médias locaux de la place, Nankoria Koulibaly âgée de 32 ami et mère d’un enfant l’auteur du meurtre a expliqué en ces termes : « Cela fait deux jours mon enfant est malade, mais quand j’ai dit à mon mari de s’occuper du traitement de l’enfant il a refusé. C’est ainsi que je me suis débrouillée pour envoyer mon enfant aux soins. Revenu en famille, il a commencé à me lancer des mots inappropriés jusqu’à me frapper. La nuit, il allait chez ma coépouse. Ce matin il a commencé à me lancer les mêmes propos je lui ai dit de cesser que sinon je vais riposter. Quand les bagarres ont commencé cette fois ci je lui ai jeté un couteau qui l’a atteint je ne sais pas la partie »

Transporté d’urgence à l’hôpital préfectoral de Siguiri, Salimou Traoré n’a pas pu survécu à ses blessures il décéda.

Malgré les mea-culpa de la dame et les excuses, Nankoria est désormais dans les mains de la justice.

La victime a été inhumée le même jour à Saourou. Les crimes sont devenus récurrentes à Siguiri ces derniers temps.