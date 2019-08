Fer de la Falémé : passe d’armes entre Ousmane Sonko et responsables étatiques

Les affirmations de l’opposant Ousmane Sonko selon lesquelles le contrat sur l’exploitation du fer de la Falémé (Est) signé avec une société turque pourrait, en cas d’aval du chef de l’Etat, faire perdre au Sénégal « 10.185 milliards de FCFA » font l’objet ce jeudi d’une levée de boucliers de la part de responsables de l’Etat qui parlent de « chapelet de contrevérités ».Dans une conférence de presse donnée mercredi à Dakar, Sonko a fait état d’un protocole d’accord paraphé le 9 octobre 2018 à Istanbul entre l’État du Sénégal et l’entreprise turque Tosyali Holding, soulignant que si cette dernière s’engage à investir 510 milliards dans l’exploitation du fer de la Falémé, elle va, en retour, gagner « dans les 25 ans à venir 10.185 milliards FCFA ».

Avec une production d’un million de tonnes de fer par an, Tosyali pourra amortir son investissement « au bout de 3 ans », estime Sonko avant de demander au chef de l’Etat de ne pas approuver un tel contrat. Si Macky Sall passe outre, « non seulement » il va sacrifier le secteur privé national, mais il va puiser dans les poches du pêcheur, du cultivateur, de la ménagère, du salarié, de chaque Sénégalais pour mettre cette entreprise au-dessus des entreprises sénégalaises », soutient Ousmane Sonko.

En réaction, le quotidien national Le Soleil fait état d’« un chapelet de contrevérités » émises par Sonko, après avoir recueilli les versions du ministre des Mines et de la Géologie, Aissatou Sophie Gladima, et du directeur général des Mines de fer du Sénégal oriental (Miferso), Amadou Camara.

La première estime que « ces allégations sont dépourvues de fondement » là où le second soutient qu’Ousmane Sonko « est en retard » et que « la plupart des points qu’il a relatés ne sont plus d’actualité ».