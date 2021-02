Fermeture des frontières Guinéo-leonaises : signature d’un accord entre les deux parties

Les travaux de la commission technique sur la réouverture des frontières entre la Guinée et la Sierra Leone ont pris fin mardi à Freetown.

Ils ont permis aux deux parties de s’accorder sur la signature prochaine d’un accord-cadre de coopération en matière de sécurité et de partage d’informations entre les deux pays, d’un Protocole d’Accord de coopération et d’assistance mutuelle en matière douanière et de l’Accord Général de coopération entre les deux Gouvernements, pour la création d’une commission mixte de coopération.

L’accord sera signé dans les prochains jours à Conakry en présence des présidents guinéen Alpha Condé et sierra-léonais Julius Maada Bio.

Les Ministres des Affaires Étrangères des deux pays, dans une déclaration commune sur la visite de la délégation guinéenne à Freetown, se sont dits « satisfaits des mesures prises jusqu’ici par les services de Sécurité Sierra Léonaise, pour assurer la collaboration avec leurs homologues guinéens sur les questions relatives aux commandes et au contrôle douanier ».

Guinéens et Sierra Léonais se sont accordés sur certains préalables avant l’ouverture prochaine des frontières.

Il s’agit par exemple d’un partage d’informations sur des questions de sécurité, de l’organisation d’une patrouille conjointe par mois dès le 1er Mars.

Celle-ci se fera dans les secteurs de Yumkelia, Pamelap, Kukuna-Laya…du côté léonais et à Ourékaba, Hèrèmakono (Faranah), Nongoa du côté guinéen.

Une réunion sur la question de Yenga se tiendra le 2 mars à Nongoa, en République de Guinée.

SE Dr. Ibrahima Khalil KABA, Ministre des Affaires Étrangères et des Guinéens de l’Étranger et SE Madame Nabeela TUNIS, Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale de la République de Sierra Leone, ont réitéré la détermination des Présidents Professeur Alpha CONDÉ et Dr. Julius Maada BIO, de consolider la coexistence pacifique et les relations fraternelles entre la Guinée et la Sierra Leone.

Une dépêche de la Cellule de communication du ministère des Affaires Etrangères