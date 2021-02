Fermeture des frontières Guinéo-léonaises : une délégation guinéenne à Freetown

Une délégation guinéenne conduite par le ministre guinéen des Affaires étrangères a été reçu lundi à Freetown par le président bissau-guinéen, Maada Bio. Cette mission s’inscrit dans la conclusion d’un accord entre la Guinée et la Sierra leone pour la réouverture des frontières fermées par les autorités de Conakry.

Conduite par le ministre des Affaires étrangères Ibrahima Khalil Kaba, en compagnie de son homologue de la Sécurité Damantang Albert Camara, la mission, composée de hauts cadres des services de Police, de la douane et de l’armée, a été reçue en audience par le président de la Sierra Leone.

« C’est la suite d’une mission que le Président sierra-léonais avait envoyé à Conakry les 28 et 29 janvier, dans le cadre des discussions bilatérales entre nos deux pays sur la question de la fermeture de la frontière. Donc, nous avons commencé des discussions et des travaux à Conakry. C’est ce que nous sommes en train de continuer à Freetown ici. Et à la suite des séances de travail, nous ferons le compte-rendu à nos deux Chefs d’États respectifs », a déclaré Ibrahima Khalil KABA à sa sortie d’audience, selon le service communication du ministère des Affaires étrangères.

Rappelons que, les frontières terrestres entre la Guinée et la Sierra Léone sont fermées depuis octobre dernier, veille de l’élection présidentielle. Cette décision unilatérale de Conakry a été vivement critiquée en fin janvier par le président Léonais lors d’un sommet virtuel des chefs d’Etat de la CEDEAO.