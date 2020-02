Festival national du film: La productrice française Marie Balducchi, présidente du jury de la compétition longs métrages

La productrice française Marie Balducchi, président du jury la compétition long métrage de fiction de la 21ème édition du Festival National du Film (FNF) qui aura lieu du 28 février au 7 mars prochain à Tanger, a annoncé un communiqué du Centre Cinématographique Marocain (CCM).Mme Marie Balducchi sera entourée de Leila Charadi, universitaire spécialisée en cinéma (Maroc), des productrices françaises, Mmes Marie Gutmann et Martine de Clermont-Tonnerre, du producteur, réalisateur et scénariste palestino-suédois, Mouhamad Keblawi, et du producteur et réalisateur marocain Yassine Marco Marroccu.

Le jury de la compétition court métrage de cette édition sera présidé par Vincent Melilli, Directeur de l’Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech. Il sera accompagné de l’auteure, réalisatrice et productrice marocaine, Mme Jihane El Bahhar, de la comédienne marocaine Soumaya Akaaboune, de la productrice tunisienne, Sarra Ben Hassen et du réalisateur, scénariste, producteur marocain, Raouf Sebbahi, précise la même source.

Pour la première fois au Festival National du Film, une compétition dédiée au long métrage documentaire sera au programme, les films de cette compétition seront départagés par un jury présidé par la réalisatrice marocaine Hind Bensari, lauréate du Grand prix du FNF 2019. Elle sera entourée de Mme Jamila Ouzahir, attachée de presse cinéma, directrice artistique de festivals (France / Maroc) et de la productrice française Claire Chassagne.

Les trois jurys décerneront 19 prix, répartis sur les trois compétitions.

Le 21ème FNF sera ouvert par le film « Amina » de feu Mohamed Tazi Ben Abdelouahed produit en 1980. De même, le film « Une porte sur le ciel »(1988) de la réalisatrice Farida Benlyazid sera présenté en séance spéciale le 5 mars en version restaurée.