Fête du 1er mai et mission de médiation des chefs traditionnels du Grand Sud chez Bédié font la Une des journaux ivoiriens

La célébration officielle de la fête du travail à la primature ainsi que la mission de médiation des chefs traditionnels des régions du Sud Comoé, Grands Ponts et des Lagunes à Daoukro chez le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA, ex-allié à la coalition au pouvoir), Henri Konan Bédié, pour rapprocher ce dernier et le président Alassane Ouattara font la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, jeudi, sur l’ensemble du territoire national.Fête du 1er mai/ Amadou Gon aux travailleurs : « la grève ne doit pas mettre à mal la marche du pays (…) Le dialogue doit être privilégié, l’intérêt général préservé », rapporte Le Jour Plus. Statut du fonctionnaire, lutte contre la pauvreté, eau potable, logements, riz avarié, stock des arriérés : « Gon Coulibaly rassure les travailleurs » avant d’annoncer « la révision des textes législatifs et réglementaires » suite aux grèves intempestives constatées dans les secteurs de la santé et de l’éducation, poursuit Le Patriote.

Ce qui fait dire à Le Rassemblement que le Premier ministre a été « convaincant, rassurant et ferme » lors de la célébration officielle de la fête du travail qu’il a présidée à la primature. Fête des travailleurs en Côte d’Ivoire : « comment Amadou Gon Coulibaly a géré son 1er mai sans Ouattara », après Ahoussou en 2012 et Duncan en 2013 et 2014, titre pour sa part L’Intelligent d’Abidjan.

Pour Le Temps, Alassane Ouattara a encore « dribblé » les travailleurs en passant la main à son Premier ministre. Ce qui, selon Notre Voie, n’a pas empêché les syndicats des travailleurs de dénoncer le « recul des libertés » et les « fausses promesses » du gouvernement. Même son de cloche du côté de Le Quotidien d’Abidjan qui souligne que les syndicats des fonctionnaires « crucifient » le régime.

La presse ivoirienne s’intéresse également à la mission de médiation entreprise mardi par des chefs traditionnels du Grand sud chez Henri Konan Bédié.

Après une rencontre à Daoukro, les chefs traditionnels s’engagent à rétablir « le pont entre Bédié et Ouattara », titre à ce propos Le Patriote quand Soir Info entonne un autre son de cloche. « Les recevant à Daoukro, Bédié refroidit les chefs du grand Sud venus négocier un rapprochement avec Ouattara », placarde à ce sujet le confrère.

Mission des chefs traditionnels du Sud à Daoukro : « Bédié crache encore ses 4 vérités à Ouattara », reprend Le Quotidien d’Abidjan à côté de Le Temps qui affirme que les émissaires de Ouattara ont été « éconduits » par Henri Konan Bédié après être « allés faire la cour au PDCI, pour son retour au RHDP (Rassemblement des Houphouetistes pour la démocratie et la paix).

« Avez-vous rappelé à Ouattara mes sacrifices pour la paix en Côte d’Ivoire ?», a demandé le président Bédié aux chefs du Sud, selon Le Nouveau Réveil. Ce qui fait écrire à L’Inter que Bédié « coince » les chefs traditionnels en faisant des révélations sur les tenants du pouvoir qui « se permettent tout ».

Pour sa part, Le Mandat estime que Bédié « grille » ainsi une carte pour la réconciliation en Côte d’Ivoire, là où Le Jour Plus marque son étonnement face à un Bédié qui pose « d’étranges conditions pour la paix », en tentant de couvrir les malversations d’Akossi Bendjo à la mairie du Plateau.