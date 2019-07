Feuille de route CAF-FIFA pour l’amélioration la situation actuelle de la CAF

La Confédération africaine de football (CAF) et la FIFA ont signé ce jeudi un protocole définissant la feuille de route pour améliorer la situation actuelle de la CAF.Signé à l’occasion de l’assemblée générale de la CAF tenue au Caire, cet accord définit les axes de travail et les objectifs du partenariat CAF-FIFA, à travers lequel l’instance footbalistique internationale apportera son expertise pour évaluer la situation actuelle et aider à accélérer le processus de réformes en cours.

En juin dernier, le président de la CAF, Ahmad Ahmad a annoncé avoir demandé au président de la FIFA, Gianni Infantino, la mise en place d’une coopération pour pouvoir continuer à moderniser les structures de l’instance dirigeante du football africain.