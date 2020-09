Fichier électoral: le rapport de l’audit de la CEDEAO rendu publique

Le rapport de l’audit du fichier électoral guinéen fait par la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a été rendu publique, ce mercredi 23 septembre 2020. C’est le Général Francis Behanzin, Commissaire aux Affaires Politiques, Paix et Sécurité de la CEDEAO qui a pris la parole.

« Le fichier actuel audité donne un total de 5 410 089, à la suite de la révision exceptionnelle et à la suite de l’audit ». Et le diplomate d’expliquer que « ce nombre total a été classifié par prescription du code électoral ; à savoir la carte d’identité, la carte d’étudiant délivrée, la carte consulaire et les attestations consignées », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, indique le commissaire aux Affaires Politiques, Paix et Sécurité de la CEDEAO, « de mars 2020 à septembre 2020, suite à la révision sur le territoire guinéen, le fichier guinéen a connu un accroissement par rapport à mars 2020 de 86 410 électeurs ».

L’autre aspect à retenir de la communication de la CEDEAO, c’est que selon le rapport de l’organisation sous-régionale, « il n’existe sur le fichier aucun électeur sans pièce justificative conformément à la loi électorale ». Et d’insister que le fichier électoral guinéen débarrassé de toutes les anomalies rencontrées au regard du code électoral est de qualité suffisante pour les prochaines élections. Grâce aux travaux d’assainissement extirpant 0,42 mineurs retrouvés et 3,73% doublons.

Le nombre d’inscrits s’élève à 5410 089 électeurs.

Notons que cette présentation a eu lieu en présence de la CENI, des représentants des partis politiques en lice et certains acteurs de la société civile.