Fin de la grève dans les écoles privées à Labé

Après plusieurs de négociations entre les enseignants du privé et les fondateurs d’établissements privés, la Mairie de Labé s’est finalement impliquée pour de dénouer la crise. Les négociations se sont donc poursuivies le 1er juillet à la Mairie de Labé.

Les deux parties sont convenues de la reprise des cours Jeudi 02 Juillet 2020 dans toute la région.

« En pareille circonstance, il est prévu que les travailleurs aient au moins 30% de leurs salaires annuels. De négociations en négociations nous sommes convenus du paiement d’un équivalent d’un mois. » a confirmé l’inspecteur régional du travail, Mamadou Dian Diallo.

De son côté, le maire de la commune urbaine de Labé, Mamadou Aliou Laly Diallo a rassuré que ce protocole d’accord sera respecté.

« Nous rassurons que ce protocole d’accord sera respecté. Les enseignants seront payés comme il est prévu par les négociations. C’est une obligation pour que la paix règne à Labé. Comme ça, les cours reprendront Jeudi 02 juillet 2020 » a-t-il indiqué.

Du côté des grévistes, le ton est toujours ferme. Tout porte à croire que le non-respect du contenu du protocole donnera naissance à une nouvelle grève.

«Il faut reconnaître que ces fondateurs n’avaient aucune volonté de nous payer. Ils nous paieront un mois même si on avait demandé trois mois. Ceux qui sont au niveau des classes d’examens seront payés d’ici le 05 de ce mois et les autres seront payés plus tard le 15 juillet. Si ces closes ne sont pas respectées, nous sommes engagés à reprendre la grève. Mais d’ici là, nous nous en tenons à ce qui a été entendu devant l’IRE, DPE, Inspecteur du travail, CNTG, APEAE, le collectif des élèves de Labé et la Mairie» a souligné Saifoulaye Diallo, chargé de l’organisation du mouvement syndical.

A noter, qu’une manifestation des membres du collectif des élèves de Labé mercredi 01 juillet 2020 a attiré l’attention des autorités préfectorales et communales qui ne s’impliquaient pas assez dans la résolution des crises.