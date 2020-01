Fin de la visite du Premier Ministre éthiopien en Guinée

Arrivé mardi 7 janvier pour une visite de travail en Guinée, le Premier Ministre Ethiopien Abiy Ahmed Ali a quitté Conakry mercredi 8 janvier 2020 pour Addis Abeba.

En compagnie du Président Alpha Condé, le Chef du Gouvernement Ethiopien a visité le barrage hydro-électrique de Kaléta et le barrage en construction de Souapiti.

Le Pr Alpha Condé et son Hôte de marque Abiy Ahmed Ali s’étaient au paravent rendus à Plazza Diamond à Kipé, au port conteneurs, au quai commercial du port autonome de Conakry et à la Bluezone de Kaloum.

Avant les premiers échanges sur les questions de coopération guinéo-éthiopienne dans le splendide jardin de l’Hôtel Sheraton, le Premier Ministre Ethiopien Abiy Ahmed Ali avait bénéficié d’un Banquet d’Etat et d’un gâteau offerts par le président Alpha Condé à l’occasion de la fête de Noel célébrée le 7 janvier de chaque année en Ethiopie.