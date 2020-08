Fin des opérations de revision des listes électorales en Guinée

Les opérations de révision exceptionnelle des listes électorales ont pris fin lundi 03 août 2020, sur l’ensemble du territoire de Guinée.

Au dernier jour de cette activité du processus électoral, le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), M. Kabinet Cissé accompagné de ses vice-présidents, Bakary Mansaré et Dr Mamadou Bano Sow, a visité quelques CAERLE dans les communes de Kakoum et de Dixinn, en vue de remercier les membres de l’ensemble des CAERLE et les opérateurs de saisie qui, de par leur courage et détermination, ont pu mener à bon port cette opération sur le terrain.

Selon le Président de la CENI, durant les 15 jours écoulés, l’occasion a été offerte non seulement aux électeurs omis lors du double scrutin du 22 mars mais aussi ceux qui ont atteint 18 ans révolus pour faire partie du fichier électoral avant le rendez-vous du 18 octobre 2020.

Pour Mr Cissé « après cette phase d’enrôlement des électeurs, l’accent sera mis sur le traitement des données au niveau du site central de la CENI où, au-delà des expertises locales, des missions de l’Union Africaine (UA) et de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sont attendues pour apporter leurs appuis à la qualification des données du fichier électoral guinéen ».