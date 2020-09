FMI: une mission de revue du programme de la facilité élargie de crédit

Du 23 septembre au 2 octobre 2020, la Guinée et la mission virtuelle du Fonds Monétaire International (FMI) se réuniront pour les 5e et 6e revues au titre du Programme de la Facilité Elargie de Crédit (FEC) de l’institution. Au cours de cette réunion, la mission du FMI sous la direction de Mme Clara Mira et les autorités guinéennes vont se pencher sur plusieurs sujets.

Ainsi, pour le 23 septembre 2020, les sujets au menu sont entre autres: présenter les objectifs de la mission, les récents développements économiques du pays, la revue de l’agenda de travail et du questionnaire de la mission, la croissance et l’inflation pour 2020/2021, les comptes nationaux définitifs de 2018 et provisoires 2019, la réunion sur les recettes fiscales (minier et non-minier) et non fiscales pour 2020 et 2021, et la situation du secteur minier.

En ce qui concerne le 24 septembre, la journée sera consacrée essentiellement à une réunion avec la SAG sur les perspectives de la société, avec le ministre de l’Economie & des Finances sur le plan de riposte anti-Covid-19 et les reformes dans le domaine de passation des marchés publics, avec Obama Guinea International sur l’Or Artisanal, avec le ministre du Plan et Développement Economique sur les reformes dans le domaine de la gestion des investissements publics, et avec le ministre du Budget sur les reformes dans le domaine des recettes fiscales.

Le jour suivant, il sera question de discuter avec le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée sur l’état d’avancement des reformes liées à la politique monétaire, aux réserves internationales, au financement du budget par la BCRG et la nouvelle Banque Nationale d’Investissements de Guinée. A ceci, il faut ajouter la rencontre avec les Conseillers du pool économique de la présidence, la réunion sur l’évolution des réserves internationales de la BCRG, etc.

Ainsi, pour la journée du 28 septembre il est question d’échanger avec le Premier ministre, le président du Parlement et la commission des finances et des affaires économiques et des réunions parallèles avec la CBG et la SMB sur leurs perspectives, etc.

Le 29 septembre, il est prévu une discussion entre la mission virtuelle du FMI et l’Association des Entreprises Industrielles de Guinée (AEIG)/l’Association des employeurs, l’Association professionnelle des établissements de crédit de Guinée (APB), le Ministre en charge des Investissements et des Partenariats Publics Privés, le ministre des Travaux publics et Ecobank, etc.

Par ailleurs, dans la journée du 30 septembre, la mission virtuelle du FMI va se réunir avec les ministères de l’Economie & des Finances, du Budget, du Plan et du Développement Economique, le Gouverneur de la BCRG, les représentants de la société civile et les discussions sur le cadrage macroéconomique.

Enfin, le 1er et 2 octobre seront consacrés à une réunion sur les réformes du secteur bancaire et financier, avec l’ANLC sur la gouvernance et Anti-Corruption, la dette publique et une réunion de clôture avec les autorités.