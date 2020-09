FNDC: Cellou Dalein Diallo mis à l’écart

Le mouvement FNDC a tenu ce mercredi une plénière pour faire le point. Une plénière, ou un arrêt pour évaluer le combat mené d’octobre 2019 à nos jours et d’envisager de nouvelles actions.

Le FNDC a mis à l’écart Cellou Dalein Diallo qui a choisi de participer au scrutin plutôt que de boycotter. » de cette décision, découle naturellement leur retrait volontaire du mouvement ». a-déclaré Abdourahmane Sano, coordinateur national

Le Front national de défense de la Constitution, collectif de partis, syndicats et d’organisations de la société civile, minimise la cassure. Il parle de retrait volontaire de Cellou Dalein Diallo, et des autres responsables de partis qui ont décidé de participer au scrutin du 18 octobre 2020, présenté par le Front comme dénué de légitimité.

» Si demain on a une manifestation au cours de laquelle ces Guinéens membres de ces partis politiques prennent part, bien entendu c’est leur droit de se battre pour leur pays et nous ne leur enlèverons pas ce droit. C’est juste que les responsables de ces partis ne peuvent plus siéger dans les instances du FNDC « . a-déclaré Aliou Bah, président du Model, un parti qui a choisi le boycott.

Notons que l’UFDG, le parti du chef de file de l’opposition, Cellou Dalein Diallo n’a pas pris pas à cette plénière.