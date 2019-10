Fodé Bangoura du Pup invite Alpha Condé à respecter la Constitution

Suite aux nombreux dégâts et morts enregistrés lors des manifestations contre le changement de constitution, en Guinée, le président du Parti de l’unité et du progrès (Pup) se dit préoccupé par la situation sociopolitique du pays.

Fodé Bangoura demande au chef de l’Etat à respecter la Constitution pour préserver la paix et la quiétude sociale. L’ancien ministre secrétaire général de la présidence de la République affirme que la paix en Guinée passe par le respect scrupuleux des textes de loi.

«Nous appelons à la paix et la cohésion sociale. Et pour y arriver, il faut respecter nos lois. Nous avons une constitution en vigueur, nous devons la respecter», indique Fodé Bangoura, à VisionGuinee.info

«Pour préserver la paix, on doit respecter la loi. La paix n’a pas de prix, il ne faut pas qu’on brûle notre maison commune. La Guinée est notre héritage, préservons-la», ajoute cet ancien dignitaire du régime de Lansana Conté, en s’adressant au président de la République.

«Il faut que le président sache que quand on est à la tête d’un pays, on est là pour tout le monde, pas pour un seul camp. Il faut qu’il sache qu’une fois on est président, on devient le père de la nation et tout acte qu’on pose doit aller dans ce sens», rappelle Fodé Bangoura.