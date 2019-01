Fodé Oussou : ‘’ce discours n’apporte rien. Chaque année, c’est le même discours’

Le discours à la nation du président Alpha Condé à l’occasion du nouvel an n’enchante pas le vice-président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) Fodé Oussou Fofana.

‘’Ce discours n’apporte rien. Chaque année, c’est le même discours. La spécialité du président, ce sont les promesses. Il parle des routes et pourtant il ne connait jamais l’état des routes. Quand vous lui dites quel est l’état de la route Forécariah-Conakry ? Il ne connaît pas. Conakry-Kindia, il ne connaît pas, il n’a jamais pratiqué ces routes depuis qu’il est président de la république. On ne l’a jamais même vu monter dans une voiture pour aller à Forécariah, il est toujours dans l’hélicoptère parce qu’il a l’impression que les problèmes de la Guinée sont dans le ciel. Les problèmes de la Guinée sont à terre, le président de la république a eu la spécialité de faire des voyages dans les avions, il est loin des réalités. Aujourd’hui, personne ne croit en ses promesses, si vous voyez le nombre de promesses qu’il a tenues, rien n’a été respecté. Il faut que le président de la république comprenne que le niveau de vie du Guinéens ne s’est jamais aussi dégradé comme maintenant’’, fulmine Dr Fofana.

Poursuivant, Fodé Oussou a évoqué l’affaire des produits pétroliers qui ont connu la semaine une baisse légère des prix et la grève des enseignants.« A la fin de son mandant, il n’a tenu aucun discours qui peut rassurer le peuple de Guinée. Il a eu deux mandats qui ont été un gâchis, il aurait dû diminuer le prix du carburant pour les Guinéens. La crise dans l’éducation, le gouvernement est incapable de régler cette affaire, la majeure partie des enfants ne vont pas à l’école, c’est cela la vérité. Aujourd’hui, s’il y avait eu un dialogue s’insère, on aurait dû régler cette affaire. C’est la responsabilité du gouvernement d’appeler les gens autour de la table pour leur dire ce qui est possible et ce qui n’est pas possible’’, a-t-il indiqué.