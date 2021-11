Foire commerciale intra-africaine : 42 milliards de dollars de retombées

Plus de 500 accords commerciaux ont été conclus durant la 2e édition de ce rendez-vous économique tenue du 15 au 21 novembre à Durban, en Afrique du Sud.Belle moisson ! Cette édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF, sigle en anglais), organisée par la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) en partenariat avec l’Union africaine (UA) et le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), a établi un nouveau record.

En effet, lors de la précédente édition en 2018, la valeur totale des contrats signés était d’environ 32 milliards de dollars. Pour Benedict Oramah, Président Directeur Général d’Afreximbank, les résultats de cette année « reflètent la diversité et l’utilité des biens et services présentés, et un programme riche ».

La Foire commerciale intra-africaine réunit les communautés économiques de développement, de commerce et de l’investissement. Ce cadre favorise la conclusion d’accords qui boostent le commerce intra-régional.

À Durban, ville portuaire de l’Afrique du Sud, l’accent a notamment été mis sur la Zlecaf entrée en vigueur courant 2021. Ce marché unique est censé stimuler les échanges sur le continent.