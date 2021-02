Fonction publique : Alpha Condé prend de nouvelles mesures

« J’ai constaté que beaucoup de cadres n’arrivent pas à l’heure. On va maintenant désigner quelqu’un qui va contrôler. Et les impôts doivent fournir au moins le double de ce qu’ils fournissent actuellement. Nous avons des contrôleurs qui sont sur le terrain. Ceux qui font des combines avec ces entreprises ne les contrôlent pas réellement. Surtout ceux qui s’occupent des sociétés. Nous allons voir le résultat donné par l’ITIE en 2018 et le résultat que nous allons enregistrer et nous trouverons le manquant. En tout cas, je préviens tout le monde… Chacun aura un contrat de performance. S’il [le] remplit, il aura des primes, s’il ne [le] remplit pas, il sera sanctionné. Que cela soit clair pour tout le monde », a martelé le Président Alpha Condé.