Foot : Sadio Mané nommé pour le titre de meilleur attaquant en Ligue des Champions

L’Union des associations européennes de football (Uefa) a dévoilé, ce jeudi, la liste des nommés pour le titre de meilleur attaquant de la saison écoulée en Ligue européenne des Champions dans laquelle figure l’international sénégalais Sadio Mané (1m75 pour 69 kg).Sadio Mané sera en concurrence avec Lionel Messi (FC Barcelone) et Cristiano Ronaldo (Juventus). Avec Liverpool, l’attaquant de 27 ans a soulevé la Coupe aux grandes oreilles (victoire en finale contre Tottenham, 2-0). Les Reds ont notamment humilié en demi-finale le Barça après s’être lourdement inclinés sur le score de trois buts à zéro au Camp Nou à l’aller.

La saison dernière, l’attaquant sénégalais a planté quatre pions en C1 là où ses rivaux Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont respectivement marqué 12 et 6 buts. L’Argentin a terminé meilleur buteur de la plus prestigieuse des compétitions interclubs.

Outre le titre de meilleur attaquant, l’Uefa va aussi primer le meilleur gardien, défenseur et milieu de terrain. C’est le 29 août prochain, à Monaco, en marge du tirage au sort de la phase de poules de la Champion’s League, que seront connus les vainqueurs des différentes catégories.

Gardiens : Alisson Becker (Liverpool), Hugo Lloris (Tottenham) et Marc-André ter Stegen (Barcelone) ;

Défenseurs : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Matthijs de Ligt (Ajax, désormais à la Juventus) et Virgil van Dijk (Liverpool) ;

Milieux : Frenkie de Jong (Ajax, désormais à Barcelone), Christian Eriksen (Tottenham) et Jordan Henderson (Liverpool) ;

Attaquants : Sadio Mané (Liverpool), Lionel Messi (Barcelone) et Cristiano Ronaldo (Juventus).