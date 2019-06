Football-CAN 2019/ Groupe D: le Maroc défait (1-0) la Côte d’Ivoire

La sélection nationale ivoirienne de football a été battue, vendredi soir, au stade El Salam du Caire (Egypte) par son homologue marocain dans une confrontation comptant pour la deuxième journée du groupe D de la 32è édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) Égypte 2019.Cette victoire des poulains de Hervé Renard, le sélectionneur marocain, a été acquise à la 23è minute de cette opposition grâce à Youssef En-Nesry qui a neutralisé avec une belle frappe le portier ivoirien Sylvain Gbohouo.

Après cette réalisation, les marocains gagnent en confiance et enchaînent les offensives devant des ivoiriens fébriles dans tous les compartiments du jeu. Cette domination marocaine s’estompe dans le dernier quart d’heure de cette première période où Serge Aurier et ses coéquipiers tentent de rétablir la parité sans succès jusqu’à la récréation.

De retour des vestiaires, les marocains accentuent la pression offensive sur les pachydermes ivoiriens sans pouvoir corser l’addition. De leur côté, Nicolas Pépé et ses coéquipiers, nonchalants et attentistes, ont visiblement manqué de combativité et de fighting spirit subissant à nouveau les assauts marocains jusqu’au coup de sifflet de l’arbitre camerounais Alioum Alioum.

Avec cette défaite, la sélection ivoirienne compromet ses chances de qualification pour le deuxième tour de cette compétition en attendant la troisième journée où elle sera opposée à la Namibie lundi prochain. Les pachydermes ivoiriens doivent absolument remporter cette confrontation face aux namibiens ou au pire des cas, obtenir un nul pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale.