Football: FC San-Pedro bat l’Afad (1-0) et remporte la 56è Coupe nationale de Côte d’Ivoire

Le FC de San-Pédro a remporté la 56è édition de la Coupe nationale de Côte d’Ivoire après sa victoire, dimanche au stade Robert Champroux, face à l’Afad sur le score d’un but à zéro.L’unique but de la rencontre dirigée par un trio arbitral burkinabé a été l’œuvre de Constant Wanyou qui, profitant d’un mauvais dégagement de la défense, a trompé, dans un cafouillage, N’drin Ulrich Edan, le gardien de l’Afad pour l’ouverture de la marque (1-0; 46è).

Les portuaires ont préservé le score jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre Diéro Hamidou, malgré les tentatives des Académiciens qui ont gâché leurs rares actions de but par précipitation et maladresse de Gnadou Joseph Guédé (72è) et Leibé Junior Avo (81è).

FC San-Pedro s’offre ainsi sa première coupe nationale de l’histoire et succède à l’Asec Mimosas au palmarès du trophée.

Au terme de cette finale qui met fin à la saison sportive de l’élite, les représentants ivoiriens en compétitions africaines sont pour la Ligue des champions, la Soa et FC San-Pedro quand l’Asec Mimosas (3è) et l’Afad, finaliste malheureux défendront les couleurs ivoiriennes en coupe de la Confédération africaine de football (CAF).