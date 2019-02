Football : le Mali remporte la Can U20 aux dépens du Sénégal

Le Mali a remporté ce dimanche au stade Seyni Kounché de Niamey (Niger) la finale de la 21ème édition de la CAN U20, en battant le Sénégal en finale par 3 tirs au but à 2 (1-1, après 120 mn de jeu).Les Aiglons plus affûtés, entament de la meilleure des manières la partie en se procurant les situations les plus dangereuses. Ils vont logiquement ouvrir le score par Traoré qui ajuste le gardien sénégalais après seulement 16 minutes de jeu dans cette finale. Le jeune attaquant malien fait preuve de sang-froid dans la surface de réparation, en éliminant le défenseur sénégalais avant d’ouvrir son pied pour ouvrir le score (1-0, 16′). Le Mali mène au score devant une équipe du Sénégal qui a déjoué en première période.

Au retour des vestiaires, le coach des lionceaux Youssoupha Dabo effectue quelques changements qui vont s’avéraient payants. Amadou Dia Ndiaye entrée en seconde période égalise d’une belle reprise de volée (1-1, 76′). Le Sénégal va dominer la fin de partie, mais n’a pu forcer la décision.

Les trente minutes de prolongations n’ont pas suffi à départager les deux sélections. L’épreuve fatidique des penalties va sacrer le Mali qui s’impose (3 TAB 2). Le Sénégal assez maladroit rate trois de ses cinq tentatives, contre un pour les maliens.

Le Mali remporte sa première CAN U20 et prend sa revanche sur le Sénégal qui l’avait battu en match de poule (2-0). Après avoir perdu la finale en 1989 devant le Nigeria, le Mali remporte son troisième trophée continental après les CAN U17 remportées en 2015 et 2017.

Le Sénégal de son coté, est poursuivi par la poisse avec une troisième finale d’affilée perdue dans cette CAN U20. Les lionceaux avaient déjà perdu le trophée à domicile devant le Nigeria en 2015 (1-0) à Dakar, avant de s’incliner devant la Zambie (2-0) deux plus tard à Lusaka.

L’Afrique du Sud a terminé troisième de cette CAN U20, après avoir battu le Nigeria aux tirs aux buts (0-0, 5 TAB 3) dans la petite finale samedi

Le Mali, le Sénégal, l’Afrique du Sud et le Nigeria sont qualifiés pour le Mondial U20 qui aura lieu en Pologne du 23 mai au 15 juin 2019.

La 22èmeédition de CAN U20 en 2021 aura lieu en Mauritanie.