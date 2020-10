Football : le Raja de Casablanca champion du Maroc in extremis

Le Raja de Casablanca a remporté le championnat du Maroc de football, saison 2019/2020, après avoir battu dans les dernières minutes du jeu le club des FAR de Rabat sur le score de 2 à 1, dimanche à Casablanca.Menés au score avant la fin de la première période suite à un but des FAR de Rabat inscrit par Joseph Gnado, les joueurs du Raja de Casablanca ont su renverser la vapeur grâce à un doublé de Abdelilah Hafidi à la 62ème et à la 90ème minutes du jeu.

Cette victoire a permis au Raja de Casablanca de remporter le titre en totalisant 60 unités à un point d’avance sur son poursuivant immédiat le Wydad de Casablanca qui a surclassé son hôte du jour de FUS de Rabat (2-1).

Cette position confère au WAC de jouer la ligue africaine des champions. La Renaissance de Berkane se classe troisième du classement et assure ainsi sa participation à la Coupe d’Afrique de football (CAF).

Il s’agit de la 12ème consécration du Raja de Casablanca après celles de 1988, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2009, 2011 et 2013.

Pour rappel, le Raja de Casablanca jouera la demi-finale de la ligue d’Afrique des champions contre le Zamalek du Caire le 18 octobre courant à Casablanca, alors que le Wydad de Casablanca affrontera dans l’autre demi-finale le club égyptien d’Al Ahly le 17 octobre courant à Casablanca.