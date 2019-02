Football : le sélectionneur du Botswana limogé

David Right, entraîneur de l’équipe nationale de football du Botswana, a été limogé, annonce la Fédération botswanaise de football (BFA) dans un communiqué reçu mercredi à APA.Le communiqué signé du président de la BFA, MacLean, n’évoque pas les raisons de l’éviction du technicien, mais souligne plutôt que le Botswana est désormais à la recherche d’un nouveau sélectionneur.

Entre 2010 et 2012, l’équipe nationale du Botswana était en pleine bourre, atteignant son meilleur classement mondial et une qualification à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Mais après 5 journées dans les éliminatoires de la CAN 2019, prévue en Egypte, l’équipe est classée dernière du Groupe I avec un seul point engrangée dans cette poule qu’elle partage avec la Mauritanie, l’Angola et le Burkina Faso.

Eliminés du rendez-vous égyptien, les Zèbres (surnom de l’équipe nationale) devront disputer un match sans enjeu contre l’Angola dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019.