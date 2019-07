Football, parlement et drogue à la en vedette dans la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus lundi à APA consacrent principalement leurs Unes au match décisif des Lions du football pour la qualification en huitième de finale de la CAN, ce soir (19h) contre le Kenya, mais également au vote du nouveau budget et à la nouvelle saisie d’une importante quantité de cocaïne.« Décisif ! », titre le quotidien sportif Stades, notant déjà un « avant-match houleux des coachs » en l’occurrence Aliou Cissé et Sébastien Migné qui « s’envoient des tacles ».

Pour ce match où « les Lions (sont) dos au mur », c’est la 2ème place derrière l’Algérie qui est « en jeu », précise Record, un autre quotidien sportif.

« Défaite interdite aux Lions », met en garde L’AS là où Le Quotidien voit « Cissé en terrain Migné ». Le journal rapporte que le coach kenyan mise sur « la faiblesse mentale des Lions » avant de mettre la réponse de son homologue Aliou Cissé qui s’interroge à son propos : « Qu’est-ce qu’il sait du mental des Sénégalais ? »

Toutefois, constate le quotidien national Le Soleil : « De favori, on est sursitaire » dans cette CAN 2019. Ainsi, tous les regards seront braqués sur le match de ce jour, à 19 heures, contre le Kenya.

Sur le vote de loi de finances rectificative 2019 hier dimanche, EnQuête rapporte le « passe d’armes à l’Assemblée » nationale. Le journal note que la plénière d’hier a été « houleuse » avec une majorité boycotteuse. Pendant ce temps, on a assisté à des « échanges musclés » entre le député Ousmane Sonko et le ministre des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo « sur la croissance ».

Sud Quotidien note pour sa part que « Macky +dégraisse+ son budget », soit une « baisse de 83 milliards de la loi des finances initiale ».

Sur un tout autre sujet, L’Observateur revient sur « les secrets de la saisie d’une tonne de cocaïne » au port de Dakar. Le journal renseigne que « 15 Sénégalais sont à déjà arrêtés » au moment où des experts de l’Interpol sont attendus à Dakar.

Plus précis, Vox Populi note que c’est « 1,03 tonne de cocaïne » qui a été saisie « en 3 jours », entre mercredi nuit et le week-end. Par ailleurs, souligne le journal, « la valeur de la drogue (est) estimée à 22 milliards ».