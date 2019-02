Formation des médecins tchadiens : N’Djaména va payer 10 milliards FCFA à Cuba

Le Tchad s’est engagé, aux termes d’un protocole d’accord signé vendredi à N’Djaména, à payer les arriérés de formation en santé de ses étudiants envoyés à Cuba, soit une enveloppe de 10,2 milliards de FCFA.Selon le protocole d’accord signé par Allali Mahamat Abakar, ministre tchadien des Finances et du Budget, et Dr Marcia Cobas Ruiz, la vice-ministre cubaine des relations extérieures, N’Djaména s’engage à payer dans l’immédiat 50 % de l’enveloppe globale, puis 25% au plus tard le 15 mars 2019. Le reliquat sera payé au plus tard le 15 juin 2019.

Ces arriérés de paiement s’expliquent par « des échecs qu’a connus l’économie tchadienne », a fait savoir Mahamat Allali Abakar avant de rappeler que « le Tchad a plus de 300 étudiants dans les universités cubaines ».

De son côté, Dr Marcia Cobas Ruiz a déclaré que « les étudiants tchadiens sont très studieux, très disciplinés et seront donc des très bons médecins ».

Dans le cadre de la coopération sanitaire entre N’Djaména et La Havane, 44 médecins cubains exercent actuellement au Tchad.